Porschestraße ist Partymeile

Alles andere als zahm und poppig: Sweety Glitter and the Sweethearts. Foto: regios24

Am Freitagnachmittag startete das große Fest unter dem Motto „Die Zukunft wird 80“. Wolfsburg feiert Geburtstag – und möchte diesen mit vielen Besuchern gebührend begehen.

Schwerpunkte sind an diesem Wochenende die Themen Ehrenamt und Digitalisierung. Dabei geht die Stadt mit ihren Bürgern etwa den Fragen nach: Was bedeutet überhaupt Digitalisierung und welche Projekte werden in der Stadt derzeit entwickelt?

Die Porschestraße ist seit gestern eine Festmeile: Vom Hollerplatz bis zur Pestalozziallee präsentieren sich verschiedene Hilfsorganisationen, ihre Ausrüstung und ihre Leistungen, die sowohl Kinder als auch Erwachsene zum Mitmachen einladen. Der Abschnitt von Pestalozziallee bis zum Hugo-Bork-Platz steht ganz im Zeichen von Ehrenamt und Digitalisierung.

„Das Thema Ehrenamt ist uns sehr wichtig und daher sind wir hocherfreut, der Ehrenamtsbörse beim Stadtfest einen würdigen Rahmen geben zu können“, sagt WMG-Geschäftsführer Dennis Weilmann. Jens Hofschroer, ebenfalls Geschäftsführer der WMG, fügt an: „Ehrenamtlich tätige Menschen leisten Enormes für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Die öffentliche Wertschätzung für die geleistete Arbeit ist daher auch ein wesentlicher Aspekt zur Stärkung des Ehrenamtes.“

Die Ehrenamtsbörse startet heute um 10 Uhr. Ende ist um 20 Uhr. Sonntag geht es um 11 Uhr los bis 18 Uhr. Unter anderem präsentieren sich die Arbeitsgemeinschaft Heimatpflege, der Tauchclub Wolfsburg und die Hospizarbeit Region Wolfsburg.

Die Innenstadt war bereits am Freitagnachmittag gut gefüllt: Viele genossen das gute Wetter bei einem Eis im Café und schlenderten vorher oder im Anschluss über die Festmeile. In den Geschäften war jede Menge los. Unter dem Glasdach werkelten Arbeiter derweil am Feinschliff für die Bühne.

Samstag um 10 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Klaus Mohrs das Fest dann offiziell. Tagsüber können die Gäste das vielseitige Programm in der Fußgängerzone nutzen, ehe am Abend „Sweety Glitter & the Sweethearts“ stimmungsvollen Glamrock auf der Rathaus-Bühne spielen. Die Frauen-Party-Band „Push it Up“ sowie das DJ-Duo „ZweiklangTon“ runden das musikalische Angebot ab.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst und dem traditionellen Bürgerfrühstück beginnt der Sonntag, also der dritte Veranstaltungstag. Das Bürgerfrühstück der Bürgerstiftung Wolfsburg findet von 11 bis 13 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Nachmittags kann dann nicht nur auf der Festmeile, sondern auch in den Geschäften gebummelt werden, denn in der Innenstadt, den Designer Outlets Wolfsburg und im Heinenkamp haben sie von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Ein von der WMG organisierter E-Rikscha Shuttle-Service bringt die Gäste kostenfrei von der Festmeile in der mittleren Porschestraße bis zum Outlet-Center und zurück.

Musikalischer Höhepunkt des Tages ist der Auftritt von Schlagerstar Bernhard Brink. Er steht ab 15 Uhr auf der Bühne am Rathausplatz.