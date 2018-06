Geschenke und Lob für Wolfsburg beim Empfang der Stadt

Überwiegend mit Hand gefertigte, immer die besonderen Fertigkeiten, Materialien und Traditionen ihrer Herkunftsländer symbolisierende Geschenke haben neun Delegationen aus Wolfsburgs Partner- und Freundschaftsstädten Oberbürgermeister Klaus Mohrs auf dem Empfang im Ratssitzungsaal überreicht.

Darunter finden sich eine Keramik aus der Erde Mexikos, die Puebla und Wolfsburg zeigt, eine mit einem künstlerisch gestalteten Etikett versehene Champagnerflasche aus Marignane, ein Präsentkorb aus Halberstadt, Stickereien aus Nanhei, ein Scherenschnitt aus Jendouba und Handarbeiten aus Toyohashi. Und Bialsko-Biala steuerte anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Städtefreundschaft einen künstlerisch gestalteten Wolf bei.

In einer bemerkenswerten Rede betonte der Abgesandte aus Puebla, dass wirtschaftliche Beziehungen zum Wohle beider Städte beitrügen, weil die Wirtschaft zu Arbeit und Einkommen sowie Innovation und Lebensqualität beiträgt. Er hob deshalb den Beitrag von Volkswagen für „mein Land“ hervor. Als Absolvent des VW-Mexiko-Stipendiums hat er einst „die neunte Klasse in Wolfsburg gemacht“.

Igor Ladyka aus Togliatti sagte, dass seine Stadt „Wolfsburg seit 27 Jahren lieb hat“. Er stellte insbesondere den Austausch der Musikschulen und der Jugend heraus. Jürgen Jüling, Vorsitzender des Kulturausschusses in Halberstadt, sagte: „Wir laden alle Wolfsburger Schüler ein, bei freiem Eintritt unserer Museen, insbesondere die Saurier-Ausstellung, zu besuchen“.

empfang Neun Delegationen aus Wolfsburgs Partner- und Freundschaftsstädten beglückwünschten Oberbürgermeister Klaus Mohrs beim Empfang im Ratssitzungsaal.

Für Bielsko-Bialo, so deren Delegationsleiter, ist „Freundschaft die Basis für ein geeintes Europa“. Er dankte insbesondere Gisela und Horst Weiß für den Aufbau dieser Beziehung, die heute „Menschen beider Städte zusammenführt“. Koichi Sahara, Bürgermeister von Toyohashi sieht in der Pflege der Städtefreundschaft durch Begegnungen eine Möglichkeit, „mehr Verständnis für die Zusammenhänge und Vorteile einer globalen Welt“ zu wecken. Marignanes Bürgermeister Eric Le Dissès rief auf, „im Sinne unserer Partnerschaft nun Frankreich in der Fußball-WM anzufeuern“, während die Chinesen „Transfer von Wirtschaftsleistungen und Wissenschaft“ befürworten.

Die Delegation aus Bielsko-Biala erklärte, die gegenwärtigen nationalen Tendenzen in vielen Ländern kritisierend: „Wir haben die Mauer eingerissen. Unsere Bürger wollen keine neuen Mauern“. Dafür gab es viel Applaus. Mohrs überreichte jeder Delegation einen Porzellanteller mit den Wappen und Nationalflaggen aller Wolfsburger Partner- und Freundschaftsstädte.