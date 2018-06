Hannah Kulp beäugt den Roboter, den sie am Stand der Autostadt gebaut hat.

Wolfsburg Unternehmen der Stadt zeigen ihren Weg in die digitale Zukunft.

Wolfsburgs Puls schlägt an vielen Stellen digital

Wie sieht die Stadt von morgen aus? Einblicke in die (digitale) Zukunft Wolfsburgs erhalten die Besucher auf der Digitalmeile an der Porschestraße. Sie erfahren unter anderem, wie die E-Mobilität der Zukunft funktioniert.

Dass das junge Wolfsburg mittelfristig zu einem Digital Silicon Valley werden könnte, ist nicht zu erwarten. Eines wird an den Festtagen indes klar: Wolfsburgs Puls schlägt inzwischen nicht mehr analog, sondern digital.

Klar wird an den Aktionsständen der Volkswagen AG, der Volkswagen Akademie, der Stadtwerke Wolfsburg mit ihren Tochterunternehmen Wobcom und Thieme, der Stadt, des Phaeno oder der Autostadt auch: Digitalisierung ist ein extrem breites Feld. Sie kann Bürgerservice, interne Verwaltungsprozesse, Bildungsangebote, Mobilität und vieles mehr umkrempeln.

Klar ist auch: Die Digitalisierung kommt. in allen Bereichen der Stadt, im Beruf und im Privatleben, in der Wissenschaft und in der Wirtschaft. Die Digitalisierung wird unser Leben verändern. Das beinhaltet Risiken. Doch die Chancen für Bürger und Städte überwiegen.

Wolfsburg jedenfalls nimmt den digitalen Wandel an, die Stadt stellt sich der digitalen Zukunft, um genauer zu sein. Denn zusammen mit der Volkswagen AG hat sich Wolfsburg jüngst zum Ziel gesetzt, Vorreiter und Modellstadt der Digitalisierung zu werden und dafür die Initiative #WolfsburgDigital ins Leben gerufen.

Und doch stellt die Digimeile anschaulich und greifbar den Wandel von der analogen zur digitalen Technik dar. Etwa an einem der Stände von Volkswagen, wo der VW-Käfer 1100 Typ 1 („Brezel-Käfer“), Baujahr 1951, einträchtig neben einem E-Golf (Baujahr 2018) steht, der einen Elektromotor an der Vorderachse besitzt, und der mit 300 Kilometer Reichweite zumindest so viel Kraft und Alltagstauglichkeit mitbringt, dass er bequem für das Pendeln zwischen Stadt und Umland bietet.

Wer einen tieferen Blick hineinwerfen möchte in die digitale Zukunft, der ist bei „Volkswagen We“ richtig. Das ist der Name der Plattform, zu der einzelne Dienste wie der Kofferraum-Lieferservice „We Deliver“ oder die Park-App „We Park“ gehören. Die Wolfsburg AG wiederum zeigt digitale Assistenzsysteme zur Erfassung der eigenen Gesundheitsdaten und – in Zeiten einer immer älter werdenden Gesellschaft besonders wichtig – die Pflege im Zuhause.

