Auf der Festmeile hieß es Mitmachen

Einen Pool baute die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft in der Fußgängerzone auf. Am Samstag zeigten dort Nachwuchsrettungsschwimmer, was sie schon können.

Mitten in der Fußgängerzone vor der Santander-Bank steigt am Samstagnachmittag eine kleine Party. Umringt von einer tanzenden Besuchergruppe singt der Wolfsburger Student Robin Kapahnke „Westerland“ von den Ärzten.

„Ich habe den letzten Monat nur am Schreibtisch gesessen und gepaukt“, erzählt er nach dem letzten Akkord. Also wollte er endlich mal wieder Gitarre spielen und sich als Straßenmusiker beim Stadtgeburtstag gleich noch ein bisschen Geld für die Semestergebühren verdienen. Eine gute Idee. „Heute sind viele Leute in der Stadt, es macht Spaß“, freut sich Kapahnke und stimmt einen Oasis-Song an.

„Heute sind viele Leute in der Stadt, es macht Spaß.“ Robin Kapahnke, Student, Straßenmusiker und Mitglied einer Metalband.

Spaß hatten ganz offensichtlich auch die Besucher, die am Samstag durch die Porschestraße bummelten. Ob beim Abschlag auf der vom Golfclub ausgerollten Matte, im Heißluftballon-Korb am Stand eines Reisebüros oder an den Tischen der Eiscafés – überall fröhliche Gesichter. Es gab aber auch viel zu sehen und auszuprobieren.

Zum Beispiel am Stand des Bezirksverbands der Kleingärtner, wo der Vorsitzende Friedrich Grünberg und seine Mitstreiter mit einem Kräuter- und Kartoffelquiz, einem Nagelspiel und einer Pflanzaktion für das Schrebern und das Ehrenamt im Verein warben. „Kleingärtner sind als Kleinkrämer verschrien. Sind wir aber nicht“, sagt Grünberg. Das wissen auch viele Wolfsburger. 35 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, solche Familien pachten neuerdings wieder mit Vorliebe Parzellen. „Es gibt noch freie Gärten, aber es ist nicht mehr wie früher“, stellt Grünberg zufrieden fest.

„Kleingärtner sind als Kleinkrämer verschrien. Sind wir aber nicht.“ Friedrich Grünberg, warb für Wolfsburgs Schrebervereine.

Verstärkung suchen auf der Ehrenamtsbörse auch Martin Lassmann, Lena-Kati Scharnhorst und Simone Staude vom Tauchclub. Martin Lassmann stellt zufrieden fest, dass sich nach einem etwas schwerfälligen Start ab mittags mehr Besucher für die Entdeckung von Unterwasserwelten interessieren. „Viele wissen gar nicht, dass es in Wolfsburg einen Tauchclub gibt und dass wir im Frühjahr immer einen Tauchkurs anbieten“, sagt Lena-Kati Scharnhorst. Staude ist erleichtert, dass ihr Club ein Zelt im Schatten ergattert hatte.

Daneben reihen sich Zelte des Heimatvereins Vorsfelde, der Kindernothilfe und der Telefonseelsorge, des Philatelisten-Clubs, des Vereins Leben mit Krebs, der Wolfsburger Tafel und anderer Vereine. Gleich gegenüber beugen sich Besucher über Motorhauben: Oldtimer sind neben den neuesten Modellen aus dem Hause Volkswagen ausgestellt. „Das war mein erstes Auto!“ Ein Festbesucher schwenkt, von einem winzigen, türkisfarbenen Polo geradezu magisch angezogen, von seinem Weg ab. Wie sich herausstellt, handelt es sich um Volkswagen-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann. Er verrät, dass sein Polo von damals saharabeige war.

Türkis wie der Polo auf der Meile glitzert das Wasser in einem riesigen Pool vor dem Café Superleggera in der Sonne. Er ist von Schaulustigen umringt, hineinsteigen dürfen aber nur die Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Unter dem Applaus der Zuschauer zeigt dort der Nachwuchs, wie die Ausbildung beginnt: mit Streckentauchen zum Beispiel.

Nicht nur die Fußgängerzone, auch die Pestalozziallee stand den Vereinen beim Stadtgeburtstag als Spielfläche zur Verfügung. Die Wushu-Abteilung des VfL nutzte sie für rasante Kampfsportvorführungen mit Stöcken und anderen „Waffen“. Um die Sportler bildete sich eine große Traube. Kein Wunder bei dem Tempo und der Körperbeherrschung, die sie zeigten.

Das Technische Hilfswerk präsentierte seine Fahrzeuge, die zugleich als Absperrung der Festmeile dienten. Gegenüber stellte sich der Reservistenverband der Bundeswehr mit einem Zelt und einem Feldjägerfahrzeug vor. Es gab einen Kinder-Turnparcours des VfB Fallersleben, ein Zelt mit 3-D-Druckern und anderen Verlockungen der digitalen Welt, Planschbecken und Vieles mehr. Das kam gut an – auch bei Jürgen Stackmann. „Es ist sehr schön“, sagte er über den 80. Stadtgeburtstag und schlenderte weiter in Richtung Rathaus.