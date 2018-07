Wolfsburg Alle vier Räder wurden in der Nacht zum Sonntag von einem VW Arteon gestohlen. Laut Polizei beziffert der 31 Jahre alte Besitzer den Schaden auf 6000 Euro. Über Nacht habe der Wagen auf einem Schotterparkplatz an der Sauerbruchstraße am Klinikum gestanden. Am frühen Morgen fand eine Passantin den PKW auf Steinen aufgebockt vor. Trotz Felgenschlösser war es den Tätern gelungen, alle Reifen samt Felgen abzumontieren. Hinweise an die Polizei, Telefon (0 53 61) 4 64 60.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder