Zweite Bauphase an der Nordhoff-Straße startet am Montag

Seit fast zwei Wochen laufen die Arbeiten an der Fahrbahn in der Heinrich-Nordhoff-Straße. Aktuell liegt alles voll im Zeitplan, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Die erste Bauphase ist nahezu abgeschlossen. Nun werden die Vorbereitungen für die nächsten Schritte getroffen. Auch in dieser Phase bleiben die bereits bestehenden eingeschränkten Abbiegebeziehungen entlang der Heinrich-Nordhoff-Straße bestehen. Der Verkehr wird weiterhin auf der Nordseite einspurig in beide Fahrtrichtungen geführt.

Ab Montag, 9. Juli, werden das gesamte Baufeld sowie der Kreuzungsbereich Saarstraße voll gesperrt. Das Einfahren in sowie das Ausfahren aus der Saarstraße ist dann nicht mehr möglich. Auch das Einfahren von der Oststraße auf die Heinrich-Nordhoff-Straße wird unterbunden.

Die Erreichbarkeit des Autohauses sowie der Tankstelle (Shell) ist während dieser Bauphase nur noch über die Zu- und Ausfahrt Saarstraße möglich. Eine Weiterfahrt von der Saarstraße Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße ist aufgrund der Vollsperrung nicht möglich. Die Herstellung dieses Abschnittes dauert voraussichtlich bis zum 16. Juli an.