Riesen-Baugebiet Steimker Gärten gedeiht

An der Nordsteimker Straße steht ein kleiner Wald aus Baukränen. Die ersten Gebäude des Baugebietes Steimker Gärten, das in den nächsten Jahren auf 1350 Häuser und Wohnungen anwachsen soll, wachsen in die Höhe. Volkswagen Immobilien kündigt die baldige Fertigstellung der seiner ersten zwei Rohbauten an. Auch andere Investoren haben mit den Arbeiten begonnen und starten zum Teil schon mit der Vermarktung.

So die Justus Grosse GmbH. Sie wirbt an der Nordsteimker Straße mit einem blumigen Schild für die 325 Mietwohnungen, die sie auf ihren Kirschgarten, Magnoliengarten und Blauer Garten genannten Baufeldern errichtet. Momentan laufen nach Angaben von Volkswagen Immobilien Tief- und Hochbauarbeiten auf zwei dieser Baufelder. Die Fertigstellung der Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen kündigt Justus Grosse auf der Unternehmenswebsite für den Herbst 2019 an.

„Es ist beeindruckend, wie hier auf der Fläche Hand in Hand gearbeitet wird.“ Ulrich Sörgel, Leiter Wohnimmobilien von Volkswagen Immobilien.

Die Wolfsburger Moretti Wohn- und Bauprojekte GmbH errichtet 65 Eigentumswohnungen. Der Hochbau läuft, mehr als die Hälfte der Wohnungen ist schon weg. Die Meyer Projektentwicklung hat mit den Tiefbauarbeiten für 74 Eigentumswohnungen begonnen. „Weitere Investorenprojekte und Baufelder des ersten Bauabschnitts befinden sich bereits in der Baugenehmigungsphase beziehungsweise sind noch in Verhandlung“, berichtet VWI-Pressesprecher Tobias Fruh. „In Abhängigkeit dieser baurechtlichen Verfahren rechnen wir mit weiteren Bauaktivitäten in der zweiten Jahreshälfte.“ Nach Angaben des Unternehmens sollen bald auch erste Reihenhäuser entstehen.

VWI selbst will ab 2019 in zwei von den Braunschweiger Architekten Brederlau und Holik entworfenen viergeschossigen Stadthäusern 31 moderne, barrierearme Wohnungen mit zwei bis fünf Zimmern vermieten. Sobald die Rohbauten fertig sind, soll nahtlos mit dem Innenausbau begonnen werden. Auch weitere Mehrfamilienhäuser hat das Immobilienunternehmen in Bau: Im Promenaden-Carré wird gerade das dritte Obergeschoss errichtet, ab Herbst soll der Innenausbau in den 54 Wohnungen beginnen. Auch der erste Gebäudeteil der Lindenhöfe mit 58 Wohneinheiten befindet sich in Bau und läuft nach Angaben von VWI nach Plan.

„Es ist beeindruckend, wie hier auf der Fläche Hand in Hand gearbeitet wird und das Innovations-Quartier mehr und mehr an Gestalt gewinnt“, freut sich Ulrich Sörgel, Leiter Wohnimmobilien bei VWI. Sein Team geht davon aus, dass Ende 2018 der komplette erste Bauabschnitt vermarktet ist. Auf der Fachmesse Expo Real wollen die Wolfsburger im Oktober die Baufelder im zweiten Bauabschnitt vorstellen. Vermarktet werden sie ab Sommer 2019.

Neben den Hochbauaktivitäten laufen in den Steimker Gärten auch Erschließungsarbeiten. Sie gehen nach Angaben von Volkswagen Immobilien gut voran: Zurzeit würden überwiegend Leitungen verlegt – von der LSW. Der Kanalbau sei schon weitgehend abgeschlossen. Der weitere Zeitplan sieht nun so aus, dass noch vor dem Herbst mit dem Straßenbau begonnen wird, damit die neuen Baufelder anfahrbar sind. Ende des Jahres sollen die Erschließungsanlagen fertig sein.