Studium mit dem VfL Wolfsburg

„Ansprechend. Ich tendiere dazu“, sagt ein 24-jähriger Interessent, weil das Konzept überzeugend sei und „ich etwas anderes machen möchte“. Er ist berufstätig. Aufstocken will eine 23-jährige Besucherin des Infotages in Halle 09 auf dem VfL-Campus. Sie schließt in Kürze eine ebenfalls vom „VfL...