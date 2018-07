Bus weicht Auto aus – drei Personen verletzt

Am Samstagvormittag kam es gegen 10 Uhr auf der Heßlinger Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses. Der 58-jährige Fahrer eines am Seitenrand geparkten Autos öffnete plötzlich die Fahrertür, um auszusteigen. Um einen Zusammenstoß mit der Tür zu vermeiden, leitete der 29-jährige Fahrer des Busses eine Notfallbremsung ein. Dabei stürzten mehrere Fahrgäste zu Boden oder rutschten von den Sitzen. Ein 4-jähriges Kind und eine 52-jährige Insassin wurden anschließend durch einen Rettungswagen jeweils mit leichteren Verletzungen dem Klinikum Wolfsburg zugeführt, ein 9-jähriger Junge konnte ambulant vor Ort versorgt werden. Da es zu keinem Zusammenstoß kam, entstand an den beiden beteiligten Fahrzeugen kein Sachschaden.

