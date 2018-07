Parkplätze rund ums VW-Werk werden saniert

Volkswagen nutzt den Werksurlaub, um hunderte Parkplätze an der Heinrich-Nordhoff-Straße, an Tor Sandkamp und an Tor Nord auf Vordermann zu bringen. „Mit der Sanierung verbessern wir spürbar die Parksituation für die Kollegen“, sagte Betriebsrats-Koordinator Jürgen Hildebrandt. Er und Udo Tuerke,...