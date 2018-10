MTV Vorsfelde feiert zwei sportliche Jubiläen

Der Lauftreff des MTV Vorsfelde wird in diesem Jahr 40 Jahre alt.

. Gleich zwei Sparten im MTV Vorsfelde feiern in diesem Jahr runde Jubiläen: Die Wintersportsparte wird 50 Jahre alt und der Lauftreff besteht seit 40 Jahren. Am Sonntagvormittag kamen die Mitglieder beider Sparten zum Erinnerungsfoto am MTV-Center zusammen.

Peter Wagner, der das Amt des Vorsitzenden 2016 von Dieter Remwolt übernahm, erinnert sich: „Es war an einem Sonntag des 18. Oktober 1978, als sich mehrere lauffreudige Sportler trafen und die Lauftreffsparte gründeten.“

Erstmals ging es auf die Strecke vom Parkplatz Eichholzschule in Richtung „Alter Teich“ und über den Fuhrenkamp durch den Wald über acht Kilometer. Unter dem Motto „Laufen ohne zu Schnaufen“ konnte jeder teilnehmen, egal welchen Alters. Die Gruppen teilen sich samstags und sonntags auf. Samstags wird Nordic-Walking angeboten, am Sonntag sind die Läufer unterwegs.

Bei der Wintersportsparte sagt die Chronik aus, dass die die Spartengründung am 20. Mai 1968 bei Eis-Günther durch Josef Klein erfolgte. Im Gründungsjahr wurden 35 Mitglieder gezählt. Und nach der Mitgliedschaft im Niedersächsischen Skiverband, dem Deutschen Skiverband und im Fachverband Skisport der Stadt Wolfsburg wurden für die Vorsfelder der europäische Alpenraum und Kanada bevorzugte Skigebiete. In Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz wurden die schönsten Pistenorte besucht.

Rolf Böthling, der die Sparte seit 1990 führt, blickt zurück: „Unsere Sportler waren zum Skilaufen in Lake Louise und zum Heli-Skiing in Nakiska und im Panorama Resort.“