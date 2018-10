Maßstab für die Wehr: Den Patient in 20 Minuten retten

Nordsteimke Nordsteimker und Vorsfelder Feuerwehr-Aktive übten die praktische Ausbildung an Unfallfahrzeugen auf dem Freigelände am Bökenweg.

. Acht Stunden harte Arbeit bedeutete für die Aktiven der Ausbildungstag zum Thema „Technische Hilfe für Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung“ am Samstag, an dem neben den Ausbildern 13 Feuerwehrleute aus Nordsteimke und 12 Brandschützer aus Vorsfelde teilnahmen.

Früh am Morgen gab Uwe Frobart, Dozent für Feuerwehrtechnische Hilfeleistung, im Feuerwehrhaus eine theoretische Einweisung ins Thema. Die 25 Aktiven hörten drei verschiedene Szenarien und wurden in ihre Aufgaben bei PKW-Normalunfällen, PKW-Seitenlage und PKW-Auf dem Dach hingewiesen. „Wir als Ortsfeuerwehr lernen, mit den uns gegebenen Mitteln eine Patientenrettung durchzuführen“, sagte Dozent Frobart.

Und dann ging es hinaus aufs Freigelände am Bökenweg nahe der Landesstraße 322 zur praktischen Ausbildung an den drei bereitgestellten Unfallfahrzeugen. Ein externes Ausbilderteam führte dann durch das umfangreiche Programm. Dabei ging es im ersten Schritt darum, das verunglückte Fahrzeug in seiner Lage zu stabilisieren, im zweiten Schritt musste eine Zugangsöffnung am Auto geschaffen werden und schließlich wurde eine Rettungsöffnung benötigt, um den Patienten retten zu können.

„Und das alles im Zeitraum von 20 Minuten“, verriet Michael Koch, stellvertretender Ortsbrandmeister von Nordsteimke. Denn das sei der Maßstab für die Feuerwehren, denn der Patient soll nach 20 Minuten gerettet sein. Die Vorsfelder Feuerwehr unterstützte die Nordsteimker mit Gerätschaften zur technischen Rettung.

Um 16 Uhr war die zeitaufwendige Übung beendet. „Es hat alles gut geklappt, wir sind rundum zufrieden“, waren sich Nordsteimkes Ortsbrandmeister Matthias Dressler und sein Stellvertreter Koch einig.

Ihr Dank galt der Firma Grützmacher, die die drei Schrottautos für die Übung zur Verfügung gestellt hatte. Und auch Uli Vieth von der Firma Osterwald, der das Übungsgelände bereitgestellt hatte, dankte der Wehr.