Freiwillige Feuerwehr Hehlingen schützt seit 75 Jahren

. Die Freiwillige Feuerwehr Hehlingen ist 75 Jahre alt. Das ist ­ein Grund zum Feiern, zumal auch die Jugendfeuerwehr seit 35 Jahren besteht. Am Sonntag luden nun die Brandschützer zur Jubiläumsfeier ein, ganz feuerwehrtypisch mit einem Frühschoppen mit rustikalem Frühstück und Musik.

Ortsbrandmeister Stefan Zerbe hieß 150 Frühstücksteilnehmer in der Feuerwehrhalle willkommen. darunter auch Ehrengäste. Wolfsburgs Bürgermeister Günter Lach überbrachte die Grüße von Rat und Verwaltung und dankte den Brandschützern für ihren steten Einsatz. Auch Ortsbürgermeister Ira von Steimker lobte die Wehr, wie auch die Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer. Und für das Stadtkommando gratulierte der Stellvertretende Stadtbrandmeister Martin Jerobek. „Ihr garantiert den Feuerschutz in Hehlingen schon seit 75 Jahren“, sprach er seinen Dank aus.

Zerbe gab das Frühstück frei, das sich alle schmecken ließen. Dazu gab es 100 Liter Freibier, aber auch alkoholfreie Getränke und Kaffee. Für die Musik sorgte die Zappenduster-Band aus Wendschott. Die sieben Musiker legten mit „Mighty Quinn“ von der Manfred Mann-Band los und unterhielten die Gäste mit „Love is all arround“ von The Troggs. Die Musik kam gut an, wenn auch die Unterhaltung in der vollen Fahrzeughalle nur noch in den Spielpausen möglich war.

Die Freiwillige Feuerwehr Hehlingen wurde 1943 unter Leitung von Wilhelm Täger mit 23 Mitgliedern gegründet. Die Zahl der Mitglieder stieg schnell auf 89 an. Doch nach Kriegsende 1945 verordneten die Alliierten eine Mitgliederbeschränkung, um die Bildung von militärischen Einheiten zu verhindern. Die Uniformen der Kameraden damals stammten aus Beständen der US-Army, die zum Feuerwehreinsatz schwarz gefärbt wurden. 1972 nach der Eingemeindung in die Stadt Wolfsburg wurde die Hehlinger Wehr eine Stützpunktwehr. 2002 erfolgte die Einweihung des neuen Feuerwehrhauses. Stefan Zerbe führt die Wehr seit 2007.