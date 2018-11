OBS Papenteich ist der große Sieger

Die Preisverleihung des 12. Schülerkurzfilmwettbewerbs „Aller-Ise-Filmklappe 2018“ fand im Kinocenter am Steinweg in Gifhorn statt. In diesem Jahr wurden fünf Filme eingereicht, wobei insgesamt rund 30 Kinder und Jugendliche mitgewirkt hatten. Mitmachen durfte, wer eine Schule oder...