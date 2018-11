Schuppenbrand in Wendschott: Ursache weiterungeklärt

Der Brand einer zehn Quadratmeter großen Holz-Gartenhütte am vergangenen Donnerstagmorgen in der Straße Am Anger ist noch ungeklärt. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise zur Brandursache des Schuppens im Garten eines Einfamilienhauses geben können.

Wie Polizeisprecher Thomas Figge mitteilt, könnten die Brandermittler der Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand weder eine vorsätzliche, noch fahrlässige Brandstiftung ausschließen.

Einer aufmerksamen Nachbarin und dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass der Brand nur mit Sachschaden abging. Er beläuft sich nach ersten Schätzungen der Ermittler auf rund 10.000 Euro.

Der Schuppen sowie die darin enthaltenen Gartengeräte wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Verletzt wurde zum Glück niemand, da die freiwillige Feuerwehr Vorsfelde und die Berufsfeuerwehr wenige Minuten nach der Alarmierung vor waren.

Die Polizeibeamten suchen zurzeit dringend Zeugen, die an dem Donnerstag in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr verdächtige Personen an der betroffenen Gartenhütte, auf oder in unmittelbarer Nähe des Grundstücks gesehen haben.