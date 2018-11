Statistik: Frauen sind in Wolfsburg die schlechteren Fahrer

Mehr als jeder neunte Deutsche hat pro Jahr einen KFZ-Schaden. Das ist eines der Ergebnisse aus dem großen Karambolage-Atlas 2018 von Generali Deutschland. Wolfsburg bildet da keine Ausnahme. Im vergangenen Jahr hatte dort ebenfalls mehr als jeder neunte KFZ-Halter einen Schadensfall. In Zahlen: 11,2 Schäden pro 100 Kraftfahrzeuge hat der Versicherer für das vergangene Jahr aufgelistet.

Im Vergleich zu den benachbarten Kreisen Helmstedt und Gifhorn hat Wolfsburg deutlich weniger Schäden. So verzeichnen die Helmstedter 13,4 Schäden pro 100 Kraftfahrzeuge und die Gifhorner 12,5 Schäden. Ein Schaden kostet die Wolfsburger laut der Statistik durchschnittlich 2128 Euro. In Helmstedt liegt die durchschnittliche Schadenhöhe deutlich niedriger bei 1806 Euro. Ähnlich zu Wolfsburg sind die Beträge in Gifhorn mit 2109 Euro.

Sowohl bei den Kasko- als auch bei den Haftpflicht-Schäden liegen in Wolfsburg die Frauen vorn, heißt es in der Pressemitteilung weiter. So verursachen unter allen gezählten Kasko-Schäden 9,3 Prozent der Schäden Frauen, bei den Männern sind es 8,5 Prozent. Bei den Haftpflicht-Schäden sind die Wolfsburger Frauen vorn mit 5,5 Prozent (Männer 4,1 Prozent).

Aktuell zählt die Bundesrepublik allein 46,5 Millionen zugelassene Personenkraftwagen. Gemessen an der Einwohnerzahl besitzt mehr als jeder zweite Deutsche ein Auto. Ebenso wie die Zahl der Fahrzeuge nimmt auch die Menge der Blechschäden jedes Jahr zu, die Zahl der Personenschäden hat zuletzt abgenommen. Dies spiegelt auch der Karambolage-Atlas wider. „Die wichtigste Erkenntnis unserer Untersuchung: Dank verbesserter Technik und vieler Sicherheitssysteme werden nur bei weniger als vier Prozent aller Schäden Menschen verletzt. Dies ist ein großer Erfolg, denn Personenschäden im Straßenverkehr sind oft dramatisch“, sagt Roland Stoffels, Vorsitzender der Geschäftsführung. Obwohl nur bei 3,9 Prozent aller Unfälle ein Mensch verletzt werde, seien diese Situationen für knapp ein Drittel aller Kosten verantwortlich: 2017 wurden rund 300 Millionen Euro für die Versorgung von Unfallopfern im Straßenverkehr gezahlt. Auch dies geht aus Deutschlands großem Karambolage-Atlas 2018 hervor, für den die Generali in Deutschland mehr als 700.000 Schadenfälle aus den Jahren 2017 und 2015 ausgewertet hat.