Wie die Novemberrevolution für einen Neuanfang sorgte

Welche Auswirkungen die Novemberrevolution und der Ausruf der Republik in unserer Region hatten, darüber hielt Heimatforscher Eberhard Frey vor 30 Zuhörern am Dienstagabend einen Vortrag in der Mensa der Grundschule Hasenwinkel in Neindorf. Ernst August von Hannover, Herzog zu Braunschweig, war...