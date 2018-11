Diebe stehlen Taxifahrer am Nordkopf Portemonnaie

Trickdieben ist am Freitagmorgen ein Wolfsburger Taxifahrer auf den Leim gegangen. Der 58 Jahre alte Taxifahrer stand auf dem Stellplatz vor dem Hauptbahnhof in der Straße Willy-Brandt-Platz, als plötzlich ein Unbekannter die Fahrertür öffnete und ihm einen Zettel vorhielt, auf dem eine Adresse stand, zu der er gefahren werden wollte. In der Folge verwickelte der Unbekannte den Taxifahrer in ein Gespräch, wie die Polizei mitteilt.

Da der 58-Jährige jedoch nicht auf das Gespräch einging, ließ der Fremde vom Taxi ab und ging weg. Jetzt stellte der Taxifahrer fest, dass seine Geldbörse mit einem unbekannten Bargeldbetrag verschwunden war. Sie hatte sich in der Ablage der Fahrertür befunden. Zeitgleich bemerkte er eine zweite Person, die mit dem Unbekannte in Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße davonlief.

Der erste Täter war männlich, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans und einer hellen Jacke, die mit einer Fellkapuze ausgestattet war. Er sprach deutsch mit Akzent und hatte ein osteuropäisches Aussehen. Vom zweiten Täter ist lediglich bekannt, dass er ebenfalls männlich und dunkel gekleidet war. Die Polizei hofft, dass Passanten oder Autofahrer die Szenerie beobachtet haben oder ihnen die Täter aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße,

(0 53 61) 46 46-0

.