„Armen Kindern wollen wir eine Freude machen“

Berge von Kartons. Man muss sich hindurch schlängeln bis zum Tisch, an dem unser Gespräch in der Wilmersdorfer Straße stattfindet. Drei Augenpaare strahlen. Sie gehören zu Patricia Plöger, die in Wolfsburg für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ehrenamtlich aktuell zuständig ist. Neben ihr...