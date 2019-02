Mohrs: L 290 Baubeginn Anfang 2024

Nordsteimke/Reislingen. Auf den ersten Blick sähe eine Verkehrsberuhigung der Nordsteimker Straße vielleicht vorteilhaft aus, erklärte Klaus Mohrs. „Die Reislinger und Neuhäuser wären darüber allerdings wenig erfreut. Alle Ortsteile müssen die gleichen Rechte haben.“

Bei „Mit Mohrs reden“ am Donnerstagabend im Lindenhof ging es einmal mehr ums Thema Verkehrskonzept. Dabei muss auch das Umfeld Nordsteimkes betrachtet werden, unterstrich der Oberbürgermeister und gab einen Ausblick auf die Planung der L 290.

Man habe den Entwurf bis zu sechs Mal umgeplant, schilderten Mohrs und sein oberster Verkehrsplaner Oliver Iversen. „Es ging darum, so weit wie möglich Bürgervorschläge einzuarbeiten. Auch wenn wir nicht alle Wünsche berücksichtigen konnten, glauben wir doch, ein für alle Seiten akzeptables Ergebnis erzielt zu haben.“

Durch eine 3D-Animation stellte die Verwaltung der Runde im Lindenhof die Planung vor. Die jetzige L 290 wird in Richtung Neuhaus verschwenkt, die Sandkrugkreuzung soll fortan links vom Knotenpunkt L 290/Sandkrugstraße liegen. Der Sportverein soll eine neue Anlage erhalten, sein bisheriges Areal wird in Richtung Burg Neuhaus verlegt. Die L 290 soll zum künftigen Knotenpunkt hin „versenkt“ werden. Auch dadurch, so der Oberbürgermeister, sollen die Anwohner beider Ortsteile vom Straßenlärm geschützt werden.

Es seien etliche Abstimmungen mit der Landesbehörde erforderlich, erklärte Mohrs weiter zum Zeitplan. „Wir gehen aber von einem Baubeginn Anfang 2024 aus. Zu diesem Zeitpunkt wird der überwiegende Teil des Sonnenkamps noch nicht bewohnt sein“, fügte er zum Riesenbaugebiet mit bis zu 3.000 Einheiten bei Nordsteimke und Hehlingen hinzu.

Bei allen Planungen zur L 290 und auch zur Dieselstraße, die in der Zukunft noch mehr Verkehr aufnehmen soll, spiele allerdings der St. Annen-Knoten maßgebliche Rolle. „Er muss mehr Verkehr bewältigen können, sonst funktioniert die Entlastung des östlichen Bereichs nicht.“ Dazu sind mehrere Varianten, auch eine Aufstockung des Knotenpunktes im Gespräch. In Kürze werde es eine Entscheidung über die beste Variante geben.

Hintergrund aller Planungen ist, dass es für die Ortsteile im Osten des Stadtgebietes erhebliche Verkehrsbelastungen gibt, hervorgerufen durch Tausende Einpendler und starken VW-Zuliefererverkehr.

Wohnraum schaffen, Straßen ausbauen, damit will die Stadt darauf reagieren.