Dieselstraße in Wolfsburg wird gesperrt – neue Leitungen

Um das Baugebiet „Alte Baumschule“ an die Ver- und Entsorgungsleitungen anzuschließen, muss die Dieselstraße im Bereich der Kreuzung Lerchenweg und Einmündung Robert-Bosch-Weg, ab Montag, 15. Juli, bis voraussichtlich 2. August, für den Verkehr voll gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Seitens der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) erfolgt die Anbindung an den Schmutzwasserkanal in vier Metern Tiefe, die LSW verlegt eine Trinkwasserleitung, Strom-und Telekommunikationskabel. Die Umleitung erfolgt stadteinwärts über den Lerchenweg, Daimlerstraße, Robert-Bosch-Weg zurück auf die Dieselstraße. Entsprechend auch für die Fahrtrichtung stadtauswärts. Hier wird außerdem die Alternativroute über die Reislinger Straße empfohlen. Die Zufahrten zu den Gewerbegrundstücken werden ausgewiesen. Die WVG-Haltestellen „Automuseum“ der Buslinie 212 können in diesem Zeitraum nicht angefahren werden. red

