Leerstehende Hochhäuser in Detmerode: Entscheidung im Herbst

Mehr als 250 Mietwohnungen in Detmerode harren einer Entscheidung über ihre Zukunft. Nachdem wegen der Asbestbelastung jahrelang keine Wohnung in den Hochhäusern Don Camillo und Peppone neu vermietet werden durfte und die Neuland zuletzt den Auszug der noch verbliebenen Mieter forcierte, stehen die Gebäude in der Theodor-Heuss-Straße seit dem 2. Juli leer. Die Frage, ob eine Kern- und Fassadensanierung stattfindet oder die Häuser...