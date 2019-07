Wolfsburger Spendenwunder geht weiter

Was für eine Freude! „Ich raste aus“ – das war die Reaktion von Jennifer Bastian, als die stellvertretende Vorsitzende der Tierhilfe Wolfsburg am Montagmittag erfuhr, dass bei dieser Zeitung schon wieder eine anonyme Spende für ihren Verein eingegangen ist. Eine Seniorin hatte am Vormittag 4000 Euro in der WN-Geschäftsstelle in der Porschestraße abgegeben. Acht 500-Euro-Scheine, unverpackt, einfach so. „Für die Tiere“, sagte die Frau...