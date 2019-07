Wolfsburg. In der Zeit zwischen Mittwochmorgen und Sonntagnacht hat ein Unbekannter in Wolfsburg wieder Metallkugeln verschossen. Dieses Mal in Vorsfelde.

Wieder in Wolfsburg: Metallkugeln beschädigen Autos

In Wolfsburg wurden wieder Gegenstände und Autos, vermutlich durch Metallkugeln, beschädigt. Bereits am vergangenen Wochenende wurden in Detmerode mehrere Sachbeschädigungen und eine Körperverletzung durch unsachgemäßes Verschießen von Metallkugeln verursacht .

Wie die Polizei mitteilt wurden in der Zeit zwischen Mittwochmorgen 9 Uhr und Sonntagnacht 1.35 Uhr ein Terrassenfenster, eine Haustür sowie drei Autos beschädigt. In allen Fällen wurden durch die Polizeibeamten Metallkugeln sichergestellt, die durch einen Unbekannten geworfen oder verschossen wurden.

15 Millimeter große Metallkugeln beschädigen Autos

In dem genannten Zeitraum hat laut Polizeiangaben ein Unbekannter das Terrassenfenster eines Reihenhauses in der Stendaler Straße beschädigt. Hier fand die Hauseigentümerin eine etwa 15 Millimeter große Metallkugel im Garten.

Auf zwei Nachbargrundstücken wurden ebenfalls gleichgroße Metallkugeln entdeckt, die offensichtlich aber keinen Schaden angerichtet hatten.

Am Freitagabend beschädigte der Unbekannte zwischen 23.30 Uhr und 23.54 Uhr gleich drei Pkw, die in der Magdeburger Straße abgestellt waren. Drei Zeugen, die sich unmittelbarer Nähe der Fahrzeuge befanden nahmen die Aufprallgeräusche wahr. Anschließend sahen die Beschädigungen an den Fahrzeugen, fanden auch hier Metallkugeln und alarmierten die Polizei.

Eigentümer finden Kugeln

Der letzte Fall ereignete sich am Sonntagmorgen zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr ebenfalls in der Magdeburger Straße. Hier entdeckte ein Hauseigentümer Beschädigungen an seiner Hauseingangstür und fand mehrere 15 Millimeter große Metallkugeln auf seinem Grundstück.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen in Detmerode gibt, kann derzeit nicht gesagt werden. Ebenso ist unklar, ob und wie die Metallkugeln verschossen wurden. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich bei der Polizei in Vorsfelde unter der Rufnummer 05363/99229-0 zu melden. red