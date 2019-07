Zwei Reise-Fans aus Fallersleben feiern diamantene Hochzeit

In Vorsfelde lernten sich Hedwig (88) und Richard König (86) einst kennen. Heute ist das Ehepaar seit 60 Jahren verheiratet und feiert das Fest der diamantenen Hochzeit. Sowohl Hedwig als auch Richard König waren seinerzeit Mitglied im heutigen Fanfarenzug Elche, der damals noch unter anderem Namen firmierte. Zudem arbeiteten beide in der Eberstadt. Hedwig König war in der Gastwirtschaft tätig, Richard König in einer Glaserei. Und da der 86-Jährige immer in den „Hackepeter“ zum Essen kam, wo seine künftige Frau bediente, sahen sich die beiden immer wieder. Auch im Fanfarenzug Elche gab es zahlreiche Begegnungen.

„1957 haben wir uns dann verlobt“, berichtete das Ehepaar. In Fallersleben eröffneten die Eheleute schließlich ihre eigene Glaserei. Durch ihre langjährige Tätigkeit kennen sie bis heute viele Fallersleber. „Bei unserem Sohn fragen die Kunden häufiger nach uns“, berichtete Richard König. Klaus-Dieter König hat inzwischen den elterlichen Betrieb übernommen. Sein Bruder Andreas betreibt ein Buchgeschäft in der Hoffmannstadt.

„Wir sind jetzt seit 23 Jahren im Ruhestand“, betrachten die Eheleute das Geschäft der Glaserei nur noch aus der Ferne. Doch sie erinnern sich auch gerne an ihre Berufstätigkeit, die für sie immer viel Arbeit bedeutete. „Meine Frau hat mir in der Werkstatt viel geholfen“, sagte Richard König. Wenn dennoch Freizeit blieb, so widmete sich Richard König dem Aero-Club, in dem er viele Jahre Mitglied war. Heute bleibt für das Ehepaar mit dem eigenen Haus und Garten genug zu tun. „Ich bin immer viel im Garten“, sagte Hedwig König. „Ich erledige alles, was Haus und Hof angeht“, fügte ihr Mann hinzu. Blicken die Eheleute zurück, so sind sie sich einig: „Richtigen Streit haben wir eigentlich nie gehabt.“ Zwar habe es mal den ein oder anderen Wortwechsel gegeben, doch insgesamt hätten sie sich immer gut vertragen. „Wenn man ein bisschen Rücksicht aufeinander nimmt, dann geht es.“

Heute wandern die Eheleute in ihrer Freizeit gerne mit Bekannten. Früher unternahmen sie viele Reisen. Diese führten unter anderem nach Thailand und Kalifornien, aber auch in die Alpen und nach Norwegen. „In Norwegen waren wir mit unseren beiden Söhnen.“ Mittlerweile gehören auch vier Enkel zur Familie. Mit der gesamten Familie und Bekannten wollen die Königs ihren Hochzeitstag kräftig feiern.