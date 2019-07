Pferdefreunde erleben Ferien auf Hof Welkensiek in Heiligendorf

28 Kinder ab zehn Jahren haben ihre Ferien auf dem Island-Pferde-Hof Welkensiek verbracht. Die erste Gruppe mit je 14 Mädchen und Jungen startete ihren Aufenthalt am 8. Juli, die zweite am 15. Juli. „Weil wir in der ersten Gruppe gar keine Anfänger hatten, haben wir zum Abschluss einen großen Ausritt durch den Heiligendorfer und Barnstorfer Wald unternommen bis hin nach Waldhof, wo wir gepicknickt haben. Da haben wir ganze Strecken im Galopp zurückgelegt – das war herrlich“, blickt Maria-Katharina Petersen-Rauhaus von der Reitschule für Islandpferde an der Barnstorfer Straße in Heiligendorf zurück.

Da die Kinder auf den Hof sogar genächtigt haben, standen nach dem Frühstück erst einmal das Putzen sowie das Aufsatteln der Tiere auf dem Programm. Danach ging es auf den Reitplatz. „Wir achten von Anfang an darauf, dass die Kinder die Hände und Füße richtig halten und sind sehr konsequent, was die richtige Zügelführung betrifft“, erklärt Petersen-Rauhaus. Nach dem Mittagessen hieß es dann nach einem festgelegten Dienstplan: Fegen, Pferdeäpfel aufsammeln, aufräumen und Alles wieder an seinen richtigen Platz hängen oder stellen. Petersen-Rauhaus: „Ordnung hat im Stall oberste Priorität.“

Zum Abschluss der zweiten Ferienwoche hatte Petersen-Rauhaus sich etwas Besonderes einfallen lassen und mit Kindern und Pferden zusammen ein Theaterstück mit dem Titel „Als die Islandpferde nach Wolfsburg kamen“ einstudiert. Petersen-Rauhaus: „Das Stück haben wir dann am Samstag den Eltern vorgeführt. Da konnten diese ihre Kinder mal richtig im Trab oder im Galopp reiten sehen.“