So wohnt man im Wolfsburger Baugebiet Hellwinkel-Terrassen

Bauarbeiter ackern schweißüberströmt in der Sonne, ein Bagger schaufelt geräuschvoll Erde aus einer Baugrube, und keine zehn Meter weiter sitzt Axel Schwenk mit seinem Besuch am Wohnzimmertisch und trinkt Kaffee. Vor zwei Wochen hat der Rentner sein Apartment in einem der ersten fertigen Häuser im Baugebiet Hellwinkel-Terrassen bezogen. Die Geräuschkulisse vor der Terrassentür lässt ihn unbeeindruckt.

Axel Schwenk hat vor zehn Tagen ein 42-Quadratmeter-Apartment der Neuland in den Hellwinkel-Terrassen bezogen. Foto: Giesecke

Den Baulärm, stellt Axel Schwenk fest, müsse man eben in Kauf nehmen. „Die sind jetzt noch am baggern, aber dafür soll es ja schön werden.“ Mit seiner Neuland-Wohnung ist der 69-Jährige jetzt schon rundum zufrieden. „Ich habe die schönste Terrasse“, sagt er. Auch die Miete ist nach seinem Geschmack, 7 Euro pro Quadratmeter: „Das kann man sich noch leisten.“ Eine größere Wohnung, erklärt der Wolfsburger, hätte er als Rentner und nach mehreren Schlaganfällen nicht bezahlen können. „Und da das hier Neubau ist, bin ich zufrieden.“

Genauso geht es einem 49-jährigen Wolfsburger, der im Rollstuhl zwischen den Neuland-Mietshäusern im Veilchenweg unterwegs ist. Er hat zuletzt übergangsweise mit seiner Mutter zusammengelebt und freut sich, wieder etwas Eigenes zu haben. Zwei Zimmer in der zweiten Etage eines Hauses mit Fahrstuhl, behindertengerecht, mit Balkon. „Bei der Wohnung ist ein bisschen Baulärm nicht so das Problem“, findet der Mann. Und der Kontakt mit den Nachbarn sei nett. Eine Freude könnte man ihm machen, wenn jetzt noch ein Aldi gebaut würde. „Da ist ja noch Platz“, sagt der 49-Jährige und deutet auf die von Sonnenblumen bestandene Brache am Ende des Veilchenwegs. Dorthin, wo vor nicht allzu langer Zeit die Lauben der Waldfrieden-Kleingärtner standen und wo in diesem Jahr die Erschließung für den zweiten Bauabschnitt des Quartiers Hellwinkel-Terrassen beginnen soll.

Dass diese Fläche auch noch gebraucht wird, ist inzwischen besser vorstellbar. Nachdem die Bebauung zunächst eher zaghaft begonnen hatte, gibt es seit einigen Wochen kaum noch ein Baufeld, auf dem keine Bagger, Kräne oder gewaltigen Erdbohrer im Einsatz sind. Die Neuland hatte im Baugebiet vorgelegt und zuerst gebaut, im April zogen ihre ersten Mieter ein. Blumen, Sonnenschirme und Fahnen prangen auf einigen Balkonen. Tische und Stühle, Grills und ein Sandkasten auf den Terrassen zeugen davon, dass auch die Erdgeschosse bewohnt sind. Direkt neben den Neuland-Bauten klafft an der Reisliner Straße eine tiefe Baugrube. Im Mai hat Buhlmann Immobilien hier den symbolischen Spatenstich für zwei Mehrfamilienhäuser mit 39 Mietwohnungen gefeiert. Die neue Kita im nordwestlichen Zipfel des Baugebietes sieht fast fertig aus. Im südwestlichen Eck stehen die wuchtigen Rohbauten von zwei sechsgeschossigen Häusern, die das Unternehmen P und D Wohnkonzepte errichtet. Dahinter finden Erdarbeiten statt, die den Bau von zwei Hochhäusern der Revitalis Real Estate einleiten. Wer hier eines Tages in den obersten der zwölf Geschosse lebt, wird auf das komplette Baugebiet und weit darüber hinaus schauen können.

Auch auf anderen Baufeldern wird fleißig gearbeitet. Das Brummen und Röhren der Maschinen ist bis ans andere Ende des benachbarten Nelkenweges zu hören, wo eine Seniorin auf ihrem Balkon sitzt. Ob ihr das Neubaugebiet gefällt? „Das gefällt mir nicht.“ An diesem Tag sei es ja noch ruhig, aber die Arbeiten machten viel Krach. „Es war vorher schöner“, sagt die 80-Jährige. Ein Wolfsburger, der mit einer Jutetasche in der Hand in Richtung Baugebiet spaziert, freut sich dagegen, eine Wohnung in einem der neuen Häuser direkt an der Reislinger Straße ergattert zu haben. Im Juni ist er eingezogen, 29 Quadratmeter umfasst sein Reich. Was ihm am besten gefällt? Die Umgebung und die Unternehmungen mit anderen Mietern, die wie er im Betreuten Wohnen leben.