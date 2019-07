Diebe stehlen in Wolfsburg hochwertige Fahrräder

Die Polizeistation Vorsfelde hat zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochmorgen,

6 Uhr, insgesamt fünf Diebstähle von hochwertigen Fahrrädern registriert. Laut Mitteilung drangen zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr, und Dienstagmittag, 13.30 Uhr, unbekannte Täter gewaltsam in der Käthe-Schmidt-Straße in der Teichbreite in ein Mehrfamilienhaus ein. Hier gelangen sie in den Fahrradkeller und entwenden dort ein Pedelec, nebst Helm und Fahrradzubehör im Wert von rund 3000 Euro.

Zwischen Montagabend, 21 Uhr, und Dienstagmorgen, 10 Uhr, verschwand in der Straße Peterskamp in Vorsfelde ein E-Bike. Der Eigentümer hatte das E-Bike hinter dem Mehrfamilienhaus mit einem Kettenschloss gesichert abgestellt. Das Schloss hatten die Täter gewaltsam entfernt. Der Besitzer fand es in einem Gebüsch wieder. Schaden hier: rund 700 Euro.

Am Montagnachmittag gelangten Unbekannte zwischen 16 und

17 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Via Arno in Reislingen. Hier begaben sie sich über das Treppenhaus und Flure in die Tiefgarage und entwendeten dort zwei abgestellte Fahrräder. Da sich die Besitzer im Urlaub befinden, kann derzeit der Wert der Fahrräder nicht eingeschätzt werden. Er könnte sich allerdings auch im vierstelligen Bereich belaufen.

Zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochmorgen,

6 Uhr, wechselte ein weiteres hochwertiges E-Bike aus dem Gemeinschaftsfahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Rolf-Nolting-Straße in Vorsfelde unfreiwillig den Besitzer. Der Schaden beläuft sich hier auf 2500 Euro.

Die Polizei bittet darum, Zugänge zu Mehrfamilienhäusern sowie die entsprechenden Kellertüren abzuschließen. Unbekannte Diebe gelangen oft über nur zugeschnappte Eingangstüren der Mehrfamilienhäuser in die Treppenhäuser. Danach gelangen sie oftmals ungehindert in die Kellerflure und die Fahrradkeller, da diese Zugänge oft unverschlossen sind. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizeistation in Vorsfelde, (05363) 992290 entgegen.

Polizeisprecher Thomas Figge betont: „Es reicht nicht, das Fahrrad mit einer Kette um Rahmen und Reifen zu sichern. Schließen Sie es unbedingt mit dem Rahmen an einen festen Ständer oder eine Laterne an. Und: Investieren Sie nicht zu wenig Geld in ein vernünftiges Schloss.“ Die Zahlen sprechen Bände: Zwischen 2007 und 2017 wurden in Wolfsburg knapp 6000 Fahrräder gestohlen. Allein im vergangenen Jahr kamen 699 weitere Taten hinzu. Im Fall von schweren Diebstählen, in denen also Sicherungen geknackt wurden, stiegen die Fallzahlen von 2017 zu 2018 um fast 20 Prozent. Die Polizei beobachtete, dass immer mehr hochwertige Räder, insbesondere E-Bikes gestohlen werden - und die Täter dafür nicht nur auf der Straße zuschlagen, sondern sogar in Keller einbrechen, um die Räder rauszuholen.