Weiter Warten auf neue Aufzug-Option fürs Fallersleber Schloss

Es ist schon gut ein Jahr her, dass Oberbürgermeister Klaus Mohrs bei „Mit Mohrs reden“ im frisch sanierten Hoffmannhaus-Saal von einer neuen Variante für einen barrierefreien Zugang zum Fallersleber Schloss gesprochen hatte. Und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide angekündigt hatte, dass diese in der zweiten Jahreshälfte 2018 vorliegen solle. Nun gab es eine neue Ankündigung, dass in der zweiten Jahreshälfte 2019 eine neue Planung vorliegen werde.

Es gebe eine vertiefende Planung, der aktuelle Stand solle „nach der Sommerpause“ im Ortsrat vorgestellt werden, hatte es in einer Kenntnisgabe von Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide im Juni-Ortsrat geheißen. In einem Termin mit Ortsratsvertretern seien die Planungen für eine barrierefreie Lösung erörtert worden, hieß es.

Details wurden dem Ortsrat aber offenbar bisher nicht präsentiert: Wie Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist am Mittwoch auf Anfrage berichtete, habe der Stadtbaurat die Fraktionssprecher und sie selbst zu dem Gespräch im Mai eingeladen. Er habe nur darüber informiert, dass sich die Verwaltung nach der gerichtlichen Schlappe intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe. „Im Herbst will er einen Vorschlag präsentieren“, sagte sie.

„Uns ist noch nichts Konkretes vorgestellt worden“, berichtete die Ortsbürgermeisterin weiter. Und es sei auch nichts dazu gesagt worden, warum es seit der Ankündigung vor gut einem Jahr bis heute keine Vorlage gebe. Allerdings sei in dem Gespräch deutlich geworden, „dass es unwahrscheinlich viele Vorschläge gab“. Klar ist für sie nach der juristischen Niederlage: „Man muss sich mit Lösungen für den Außenbereich auseinandersetzen.“

2017 hatte die Stadt Wolfsburg vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig in der Angelegenheit eine endgültige Niederlage erlitten: Es gab auch auf dem Rechtsweg keine Genehmigung für den Bau eines Innen-Lifts im Fallersleber Schloss. Dafür hatte sich der Rat der Stadt vor Jahren entschieden, nachdem die zuvor diskutierten Außenlösungen als nicht mehrheitsfähig verworfen worden waren. Der Entscheidungsprozess hatte auch dadurch für Aufsehen gesorgt, dass die Stadt als Diskussionsgrundlage und Anschauungsobjekte sogar aufwändige Modelle für Außen-Aufzüge hatte aufstellen lassen.