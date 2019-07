Wehr löscht in Sülfeld Böschungsbrand und Brand im Garten

Im Bereich Sülfeld ist am Mittwochnachmittag ein Stück Böschung in Brand geraten. Gegen 14.20 Uhr bemerkten laut Mitteilung aufmerksame Zeugen, dass an der Wettmershagener Straße in der Nähe einer Schweinemastanlage eine Böschung auf der Fläche von sechs Quadratmetern in Brand geraten war. Die Freiwillige Feuerwehr Sülfeld war binnen weniger Minuten vor Ort und löschte den Brand ab. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.

Am frühen Donnerstagmorgen stellte ein aufmerksamer Bewohner der Straße Cocksfeld fest, dass Teile eines Buschwerks im Garten seines Nachbarn in Brand geraten waren. Auch hier war die Freiwillige Feuerwehr Sülfeld schnell vor Ort und konnte den Busch ablöschen. Durch die Ermittler der Polizei haben den Tatort aufgenommen und mit der Ursachenforschung zur Brandentstehung begonnen. In beiden Fällen hoffen die Beamten auf Zeugenhinweise. Zuständig ist die Polizei in Fallersleben oder (05361) 46460.