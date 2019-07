Radfahrer radelt mit 2,16 Promille durch Wolfsburg

Ein 21 Jahre junger Mann aus dem Herzogtum Lauenburg ist am Freitagmorgen von der Polizei angehalten worden, weil er gegen 3 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in Schlangenlinien unterwegs war. Der junge Radler benutze dabei den linken Fahrstreifen der Heinrich-Nordhoff-Straße in radelte in Richtung Saarstraße, berichtet die Polizei.

Etwa 250 Meter davor überfuhr er eine rote Ampel an der Abzweigung zur Oststraße und eine rote Ampel für Fußgänger und Radfahrer. Als die Beamten ihn schließlich stoppten und nach dem Genuss alkoholischer Getränke befragte, gab der junge Mann zu, auf einer Festivität reichlich Alkohol konsumiert zu haben. Dies belegte ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest der 2,16 Promille anzeigte.

Dem jungen Radfahrer wurde anschließend auf der Polizeidienststelle in Wolfsburg durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. red