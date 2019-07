Wolfsburg: Rotes Kreuz steigt in Schulbegleitung ein

Der Kreisverband Wolfsburg vergrößert sein Tätigkeitsspektrum. Er steigt nach anderthalbjährigem Vorlauf in das Feld der Integrationshilfe ein, in dem sich bislang bereits der Familienservice, die Kommune und der Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen tummelten. Wegen der Inklusion sind Schulbegleiter in Wolfsburg wie überhaupt in Deutschland gefragter denn je. Seit Jahren werden Förderschulen aufgelöst. Kinder mit geistigen oder...