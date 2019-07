Diebe erbeuten Auto im Wert von gut 30.000 Euro in Vorsfelde

Einen weißen VW Tiguan haben Unbekannte zwischen vorvergangenem Mittwoch, 17. Juli, 10 Uhr, und Montag, 15 Uhr, in der Marienborner Straße in Vorsfelde entwendet. Der 53 Jahre alte Besitzer hatte den zwei Jahre alten Wagen vor seinem Urlaub ordnungsgemäß verschlossen auf dem Parkplatz vor seinem Wohnhaus abgestellt, schreibt die Polizei. Als er nun wieder zurück war, sah er die Bescherung. Durch den Diebstahl ist dem 53-Jährigen ein Schaden von mindestens 30.000 Euro entstanden. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner in der angegebenen Zeitspanne verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation Vorsfelde oder (05361) 46460.

