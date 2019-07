Blaualgen in Wolfsburgs Problemteich

Wolfsburg. Die Stadt hat am Dienstag einen massiven Blaualgenbefall im Neuen Teich in der Nordstadt festgestellt. An den Zugängen des Teiches wurden unverzüglich Warnbaken aufgestellt. Schilder am Teich informieren, dass Menschen und Tiere den Kontakt zum Wasser meiden sollen. Blaualgen können...