Sommerfest und „Rock im Allerpark“ zeitgleich am 10. August

Für das Event „Sommerfest meets Rock im Allerpark“ verwandelt sich der Allerpark am

10. August in ein großes Erlebnis- und Festivalgelände, wie die Wolfsburg AG mitteilt. Los geht es um

11 Uhr mit dem Sommerfest auf dem Gelände zwischen Badeland, Kolumbianischem Pavillon und Allersee.

Neben zahlreichen Spiel- und Mitmachaktionen für die ganze Familie sorgen „Frank und seine Freunde“ ab 14 Uhr mit selbst komponierten Kinderliedern für Unterhaltung. Um 19 Uhr startet „Rock im Allerpark“ mit den regionalen Nachwuchsbands The Unknown, Abandoned In Destiny und ¡TILT!. Im Anschluss gibt die Indie-Rockband Razz als Headliner ihre Songs zum Besten. Der Eintritt ist kostenfrei. Die Wolfsburger Veranstaltungshighlights „Sommerfest im Allerpark“ und „Rock im Allerpark“ gehen in diesem Jahr erstmals Hand in Hand.

Sicherheits- und Verkehrshinweise

Den Besuchern stehen im Allerpark rund 2600 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Die Flächen auf dem Schützenplatz sind jedoch nach dem Event zügig zu räumen, heißt es in der Mitteilung. Hier findet am Sonntag, 11. August, der Großflohmarkt statt. Dafür muss der Platz den gesamten Sonntag frei zur Verfügung stehen. Sollten dann noch Fahrzeuge geparkt sein, werden diese kostenpflichtig abgeschleppt. Für Gäste aus Wolfsburg empfiehlt sich, öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zu nutzen. Auch für Besucher, die mit der Bahn anreisen, ist der Allerpark vom Hauptbahnhof zu Fuß oder per Bus schnell erreichbar. Aus Sicherheitsgründen ist die Mitnahme von Glasflaschen, Feuerwerkskörpern, Sprüh- und Getränkedosen sowie Waffen jeder Art auf das Veranstaltungsgelände untersagt. Ebenso verboten sind Drohnen und das Grillen auf dem Eventgelände. Hunde sind erlaubt, es gilt jedoch Leinenpflicht. red

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.allerpark-wolfsburg.de und www.rockimallerpark.de.