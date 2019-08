Designer Outlets Wolfsburg begrüßen Sandburgen-Bauer

Am Freitag und Samstag entsteht eine solche Burg in den DOW.

Ein besonderes Event wartet auf die Besucher der Designer Outlets Wolfsburg an diesem Wochenende. Neben dem Final-Sale-Weekend mit letzten und finalen Reduzierungen wird es auf der Haupt-Strand-Fläche zwischen Michael Kors und Puma einen Sandburgen-Künstler geben. Er wird dort über zwei Tage hinweg eine Sandburg entstehen lassen, die laut Mitteilung mehr als zwei Meter hoch sein wird.

Ab Freitag, 2. August, gehen die „Arbeiten“ an dem Kunstwerk los und werden am Samstag, 3. August, fertig gestellt sein. Die Besucher haben die Möglichkeit, live dabei zu sein, wenn das Kunstwerk entsteht und können die beiden Künstler bei den Arbeiten beobachten und sich selbst vielleicht ein paar Tricks für den nächsten Urlaub abschauen. Besucher können die Sandburgen-Bauer am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 20 Uhr bestaunen. Die Sandburg wird danach im Center stehen bleiben, bis sie auf Grund des Wetters wahrscheinlich zusammen stürzen wird. „Mal ein anderes Event bei uns, was vielleicht auch für den ein oder anderen ein paar schöne Urlaubs-Erinnerungen hervorruft. Wir wollen somit das Urlaubs-Feeling ein bisschen verlängern und ein tolles Erlebnis für die gesamte Familie bieten“, freut sich Center-Manager Michael Ernst über das anstehende Event. Zusätzlich wird es jede Menge Food-Trucks geben und eine „Strandbar“, an der man sich die Arbeiten mit einem Erfrischungsgetränk anschauen kann. Infos zu der Veranstaltung am Nordkopf unter www.designeroutlets.com.