Diebe stehlen aus Haus in Wolfsburg Schmuck und Geld

Bargeld und Schmuck in noch zu bezifferndem Wert haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Uhlenhorst erbeutet. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 9.15 und 17.40 Uhr. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die unbekannten Täter vermutlich von der Waldseite an das Grundstück. Hier überwanden sie einen Zaun, der das Grundstück umgibt und begaben sich an die rückwärtige Gebäudeseite. Dort öffneten sie mit brachialer Gewalt ein Fenster und gelangten durch dieses ins Gebäudeinnere. Anschließend betraten und durchsuchten sie verschiedene Räume nach sich lohnender Beute. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Schmuck in unbekanntem Wert und verließen anschließend wieder den Ort des Geschehens. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Spaziergänger verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise unter (05361) 46460.

