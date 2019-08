Räderdiebe schlagen in Wolfsburg bei zwei schwarzen Autos zu

Gleich zwei schwarze VW Golf R haben in der Nacht zum Freitag unfreiwillig ihre Räder verloren. Der erste Fall geschah am Haageberg in der Düsseldorfer Straße. Dort hatte ein 51 Jahre alter Fahrzeugbesitzer am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr seinen Volkswagen auf dem Gemeinschaftsparkplatz vor seinem Wohnhaus abgestellt. Am Freitagmorgen gegen 6 Uhr fand er seinen Wagen auf Kanthölzer abgestellt und ohne Räder vor.

Der zweite Fall ereignete sich zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagmorgen, 9 Uhr, in der Straße Hochring. Hier erwischte es einen 38 Jahre alten Wolfsburger der seinen Golf ebenfalls auf Holzklötzen abgestellt vorfand.

Der Gesamtschaden dürfte sich in beiden Fällen auf 8000 Euro belaufen. Immer wieder schlagen Räderdiebe zu und entwenden von sportlich ausgestatteten Fahrzeugen hochwertige Räder. Die Polizei kann in beiden Fällen einen Tatzusammenhang nicht ausschließen geht davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs sind, um ihre Beute abtransportieren zu können. Hinweise an die Polizei unter (05361) 46460.