79 Teilnehmer hat das Urlaubsschießen des USK Fallersleben

Fallersleben. Am letzten Schießtag reiht sich Sören Hambrock in die Siegerliste ein. Großer Urlaubskönig wurde Heinz Peters.

Die Ausrichter Rüdiger Sander und Heinz-Dieter Düsterhus konnten wirklich sehr zufrieden sein: beim „Jedermann-Urlaubsschießen für die Daheimgebliebenen“ verzeichneten sie 79 Teilnehmer mit insgesamt 211 Starts; das ergab eine Durchschnittsanzahl von 35,2 Schützen, wobei 48 Gäste

31 USK-Mitglieder gegenüberstanden, heißt es in einer Pressemitteilung des USK.

Der letzte Wettkampftag hatte mit 40 Teilnehmern, darunter 21 Gastschützen wieder eine sehr gute Beteiligung. Zum Eingewöhnen wurde zuerst ein Durchgang mit dem KK-Gewehr auf 100 Meter in Ringwertung geschossen, bevor dann auf die Motivscheibe „Auerhahn“ der sechste und letzte Tagessieger ermittelt wurde.

Nachdem sich in den vergangenen Tagen Jürgen Digiacomo, Günter Marzog, Holger Hacke, Arno Hopf und Ehrenoberst Ernst Telge in die Siegerliste eintragen konnten, hatte am letzten Tag Sören Hambrock die glücklichste Hand. Er sicherte sich die Motiv-Scheibe „Auerhahn“ mit ans Weiße vor Rüdiger Sander und Gastschützin Dinah Wohlfart.

Um die Gästescheibe „Rehbock“ durften 18 Teilnehmer mitschießen, hier setzte sich Michael Jahnke an die Spitze des Feldes vor Ingo Esche und Klaus Peters.

Großer Urlaubskönig aus den Reihen der 18 USK-Mitglieder, die mindestens Tagesstarts hatten, wurde Heinz Peters mit einem Blattschuss mitten ins Weiße auf die Motivscheibe „Fuchs“ knapp vor Markus Peters und Olaf Fudalla. Beide Erstplatzierte hatten den weißen Fleck getroffen.

Der zweite Vorsitzende Heinz-Dieter Düsterhus dankte bei der Siegerehrung allen Teilnehmern und Helfern. Er kündigte bei der Gelegenheit an, dass das 40. „Jedermann-Urlaubsschießen“ im Werksurlaub 2020 am 28. Juli starten wird.