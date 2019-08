Avec verzaubert Autostadt-Publikum mit ihrer zarten Stimme

Kühl, sonnig, fast blau der Himmel – so geht am Sonntagabend in der Autostadt der Werksurlaub zu Ende. Über das grünschimmernde Wasser am Porsche-Pavillon hinweg klingt die so zarte, wie auch raue Stimme von Avec. Die Leute stehen rund um den kleinen See, lagern teilweise auf dem Rasen, sitzen auf den Bänken, füllen vor allem die Sitzreihen unter der „Zunge“. Avec singt melodiös, melancholisch, nachdenklich, manchmal etwas schneller,...