Diebe stehlen in Wolfsburg Auto im Wert von 30.000 Euro

Ein 42 Jahre alter Hannoveraner hat am Sonntagnachmittag im Stadtteil Teichbreite festgestellt, dass unbekannte Täter in der Nacht zuvor seinen VW Multivan entwendet hatten. Der fünf Jahre alte in weiß lackierte VW Bully Startline habe über Nacht auf einem Parkstreifen an der Straße An der Teichbreite gestanden und noch einen Wert von rund 30.000 Euro, so der Besitzer. Bisher liegen laut Polizei noch keine Hinweise auf die Täter vor. Die Tat habe sich zwischen 19.30 Uhr am Samstagabend und 13.30 Uhr am Sonntagnachmittag ereignet. Zeugen des Diebstahls wenden sich an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460.

