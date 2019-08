Diebe stehlen Räder von drei Autos in Laagberg und Detmerode

Wolfsburg. Die Taten geschahen in der Nacht zum Dienstag, zum einen in der John-F.-Kennedy-Allee, zum anderen in der Straße Auf der Sonnenwiese.

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu dem Räderdiebstahl an drei Fahrzeuge in der Nacht zum Dienstag. Betroffen waren laut Polizeibericht ein VW Golf im Stadtteil Laagberg auf einem Parkplatz an der Straße Auf der Sonnenwiese und gleich zwei VW Passat Variant, die im Stadtteil Detmerode an der John-F.-Kennedy-Allee nur zehn Meter auseinander standen. Gerade hier erhoffen sich die Ermittler, dass die Täter von Anwohnern oder Passanten bei der Montage, die sicher einige Zeit in Anspruch genommen hat, beobachtet wurden. Hinweise bitte an die Polizei unter (05361) 46460.