Ed Motta begeistert in Wolfsburg mit gefühlvoller Musik

Von selbst stehen die Leute auf, klatschen rhythmisch mit, feiern Ed Motta und seine Band am Dienstagnachmittag unter der „Zunge“ des Porsche-Pavillons in der Autostadt. Der 48-jährige Brasilianer animiert nicht, er spielt einfach weiter, immer wieder überraschend anders, auch a cappella. Er gibt Zugaben, bevor sie erklatscht werden. Alles ergibt sich, geht ineinander über: Musik und Beifall; Spaß am Auftritt und Begeisterung für das...