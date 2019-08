Wolfsburger kracht in PKW und Reisebus - schwer verletzt

Wolfsburg. Der 67-Jährige missachtet in der Gemeinde Eschede an einer Kreuzung ein Stoppschild.

Ein 67-jähriger Wolfsburger erlitt am Sonntag bei einem Autounfall in Weyhausen (Gemeinde Eschede) schwere Verletzungen und wurde zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus Celle gebracht. Wie die Polizei Celle mitteilte, übersah der Wolfsburger auf der Bundesstraße 191 an einer Kreuzung ein Stoppschild und krachte zunächst mit einem anderen PKW und dann auch noch mit einem voll besetzten Reisebus zusammen.

Insgesamt wurden drei Menschen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 21.000 Euro.

Laut Polizei fuhr der 67-Jährige in seinem Renault Laguna am Sonntag gegen 9.51 Uhr auf der B 191 von der Ortschaft Hagen in Richtung

Weyhausen. Er missachtete das Stoppschild und stieß in der Mitte der Kreuzung mit einem von rechts kommenden Dacia Logan zusammen. Am Steuer saß eine 46-jährige Französin, mit im Auto waren ihr Ehemann und die zwei Kinder. Die Familie war auf einer Urlaubsreise. Nach dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde das Auto des Wolfsburgers noch gegen einen im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt wartenden polnischen Reisebus mit

49 Insassen geschleudert.

Der Wolfsburger kam schwer verletzt ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von etwa

10.000 Euro. Die 46-jährige Französin wurde leicht verletzt, ihr 41-jähriger Ehemann und Beifahrer erlitt mehrere Brüche und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Die Kinder des Paares blieben unverletzt. Der Dacia Logan war ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 8000 Euro. Am polnischen Reisebus entstand zwar ein Schaden von etwa 3000 Euro. Der Busfahrer konnte die Reise aber fortsetzen. Weder er noch die Insassen wurden bei dem Unfall verletzt.

Die Bundesstraße 191 war an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. Später wurde der Verkehr halbseitig vorbeigeleitet. Die Räumung der Unfallstelle dauerte bis etwa 11.15 Uhr. Zu größeren Verkehrsbehinderungen sei es nicht gekommen. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Eschede/Unterlüß, drei Rettungswagenbesatzungen sowie zwei Funkstreifenwagen der Polizei-

inspektion Celle.