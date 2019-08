Ein Beispiel, wie ähnlich sich Waffen sein können: Das Foto zeigt die Walther P99 in vier verschiedenen Ausführungen: Schreckschuss (von links), Softair, Luftdruck und scharfe Munition.

Wolfsburg. Aus einem Autofenster heraus wird eine Waffe gehalten, Bürger fühlen sich bedroht. Die Polizei hält Auto mit fünf Jungs an und beendet den Spuk.

Alarm in der Wolfsburger City - wegen einer Spielzeugpistole

Erst am Freitag wurde ein Wolfsburger Youtuber verurteilt, weil er kurz vor Weihnachten für in Dortmund für ein Video mit einer Böller-Attacke Kaufhausbesucher zu Tode erschreckt und eine Massenpanik ausgelöst hatte. Gute Chancen, in der Hitliste der idiotischsten Einfälle ebenfalls ganz vorne zu landen, hat ein Vorfall vom Freitagabend. Fünf Jugendliche und Heranwachsende kurvten im Audi durch die Wolfsburger City, einer hielt dabei eine Waffe aus dem Fenster.

Es handelte sich dabei zwar nur um eine Spielzeugpistole, dennoch schlugen zwei Passanten Alarm. Man kann dies als Streich abtun. Allerdings kam es erst vor wenigen Tagen zu einer blutigen Schießerei in Vorsfelde. Ein 20-Jähriger verstarb, ein 31-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Tätersuche läuft auf Hochtouren.

Eine Passantin bemerkte Freitag um 20.19 Uhr als erste auf der Heinrich-Heine-Straße ein vorbeifahrendes Auto, aus dem eine Waffe gehalten wurde. Sie rief die 110. Offenbar waren die Informationen, die die Frau den Beamten geben konnte, zu dürftig. Bewegung in die Sache kam jedoch, als 20 Minuten später ein weiterer Zeuge den Notruf wählte. Er hatte sich das Nummernschild gemerkt.

Eine Funkstreife sichtete das Auto schließlich in der Lessingstraße und stoppte den Audi A4. Darin saßen laut Polizeibericht ein 18-jähriger Wolfsburger hinter dem Steuer sowie vier Heranwachsende beziehungsweise Jugendliche aus Wolfsburg sowie Gifhorn auf dem Beifahrersitz und der Rückbank. Im Auto wurde schnell die Waffe entdeckt – eine Spielzeugpistole.

Die Reaktion der Passanten verdeutlicht, warum der Gesetzgeber verboten hat, so genannte Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit mit sich zu führen. Laien können Imitate kaum von echten Waffen unterscheiden. Auch wenn es sich nur um eine Spielzeugpistole handelt, können sich Bürger bedroht fühlen. Auch die Gewerkschaft der Polizei warnt: Die Polizei muss im Einsatz zunächst davon ausgehen, dass es sich um echte und somit gefährliche Waffen handelt. Zum Eigenschutz und zum Schutz der Bevölkerung werden die Beamten entsprechend reagieren. Ausnahmen für das Verbot zum Führen von Waffenattrappen gibt es lediglich bei Festumzügen von Schützengesellschaften oder Filmarbeiten. Wer mit einer Anscheinswaffe unberechtigt erwischt wird, dem droht ein Bußgeld bis zu 10.000 Euro.

Gerne würde man wissen, was sich das Quintett bei seiner Spritztour gedacht hatte. Laut Polizeiangaben schwiegen alle zum Tatvorwurf. Es wurde ein Verfahren eingeleitet. Bei der Durchsuchung des Autos wurde bei einem 14-Jährigen noch ein Butterflymesser entdeckt – ebenfalls verboten. Er bekam eine weitere Anzeige verpasst.