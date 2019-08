VfL Wolfsburg gegen Köln – friedlicher Auftakt in die Saison

Fast volles Haus in der Gästekurve und für die Polizei kaum was zu tun - so sollte es immer sein.

Bis auf Kleinigkeiten war der Saisonauftakt des VfL am Samstag gegen Köln das friedliche Fußballfest, dass sich alle Beteiligten so auch gewünscht hatten. Allerdings war der Grund dafür wohl auch der, dass die Begegnung als Risikospiel klassifiziert wurde. Randale-Touristen aus Köln – so sie denn nicht zu denjenigen gehörten, die im Vorfeld eine behördliche Ausladung für den Spieltag bekommen hatten –, mussten sich darauf einstellen, dass die Einsatzkräfte in Wolfsburg ganz genau hinschauen.

Insgesamt kamen 3500 Gästefans nach Wolfsburg, die meisten mit dem Auto, etwa 250 mit dem Zug. Bei der An- und Abreise blieb alles friedlich. Lediglich bei den Einlasskontrollen wurden Drogen bei zwei Personen sichergestellt. Drei leichte Körperverletzungen wurden zudem im Gästeblock registriert.