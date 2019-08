Wolfsburgs Forstbesitzer sehen ihren Wald sterben

Wer in diesem Sommer im oder am Wald spazieren geht, sieht, dass er leidet. Abgestorbene Baumkronen, Buchen, die kaum noch Blätter tragen, aufgerissene Stämme, sich schälende Fichten und Holzstapel an den Wegrändern zeugen davon, was Hitze und Trockenheit angerichtet haben. Dem Spaziergänger bereiten diese Eindrücke vielleicht Unbehagen. Die Waldbesitzer sehen auch wirtschaftliche Verluste und sehr viel Arbeit, die auf sie zukommt....