Vorfreude auf den Auftritt beim „Wolfsburger des Jahres“

In den vergangenen Tagen genoss Sophie Jung wie viele andere Schüler die Sommerferien. Nach deren Ende allerdings steht nicht „nur“ das neue Schuljahr an. Die Proben für den Auftritt beim „Wolfsburger des Jahres“ beginnen ebenfalls in diesen Tagen: Sophie Jung wird während des Festaktes am 30. August im „Global Inn“ gemeinsam mit Klavierspielerin Melanie Becher auf der Bühne stehen.

Die 16-Jährige spielt Oboe. Seit nunmehr sechseinhalb Jahren. Sehnsüchtig hatte sie auf ihren zehnten Geburtstag gewartet: Im Dezember 2012 feierte sie diesen – um im Januar 2013 gleich an der Musikschule Wolfsburg durchzustarten. Sophie erklärt, warum: „Mich hat dieses Instrument schon immer fasziniert.“ Schon als Vierjährige habe sie gewusst, dass sie die Oboe später unbedingt einmal spielen wolle – lieber heute als morgen natürlich. Sie hatte die Oboe damals im Theater Wolfsburg gehört.

„Ich mag den Klang einfach sehr“, schwärmt sie. Für das Spielen dieses Holzblasinstrumentes aber ist einiges nötig. „Dafür braucht man eine bestimmte Körpergröße.“ Denn für das Spielen der Oboe ist unter anderem eine bestimmte Bauchatmung notwendig. Auch das Lungenvolumen ist entscheidend. Und die Hände dürfen nicht mehr allzu klein sein, erklärt die Musikschülerin, die aber einen Vorteil hatte: Sie konnte bereits Noten lesen. Zwar sei die Familie nicht sonderlich musikalisch, aber Mama Silvia kann Blockflöte spielen. Seit etwas mehr als einem Jahr hat Sophie, die nun die zehnte Klasse des Ratsgymnasiums besucht, eine eigene Oboe: Voller Stolz präsentiert sie das gute Stück. Mehrere tausend Euro kostet auch das gebrauchte Exemplar mit den vielen Klappen noch, mit den Sophie mehrmals die Woche übt. Zum Schutz ist die Oboe in Lammfell eingepackt. Das Instrument ist, so erklärt es Sophie, ziemlich empfindlich. Temperaturunterschiede seien zu spüren, die Töne könnten sich dann verändern.

Auf den Auftritt bei der Gala Ende August freut sich die 16-Jährige schon. Vorspielen ist etwas Besonderes“, erklärt die Musikerin, die „nebenbei“ auch noch in Chören singt. „Aber das Hauptaugenmerk liegt auch dem Spielen der Oboe“, so die Gymnasiastin, die am liebsten klassische Stücke einstudiert.

Noch bis Donnerstag, 22. August, können Sie, liebe Leserinnen und Leser, über einen Coupon oder online über unsere Internetseite „www.wolfsburger-nachrichten.de“ Ihren Favoriten aus den sechs Kandidaten auswählen. Die Preisverleihung findet am 30. August statt.