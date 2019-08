950 Vorsfelder Schüler laufen für den guten Zweck

Das Thema „Wasser für Kenia“ bewegt das Phoenix-Gymnasium in Vorsfelde. Das darf sowohl wörtlich genommen als auch im übertragenen Sinne gedeutet werden. Am 6. September werden einmal mehr Schüler, insgesamt sind es 950, die Laufschuhe schnüren und am Neuen Teich bei einer Benefizveranstaltung auf...