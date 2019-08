Wölfe-Kapitän Josuha Guilavogui überrascht Schüler

Seit März 2015 ist das Bildungsprojekt „Grün-Weißes Klassenzimmer“ Teil des sozialen Engagements des VfL Wolfsburg. In dieser Woche gab es einen beachtlichen Meilenstein zu feiern. Am Mittwoch wurde im Grün-Weißen Klassenzimmer der 10.000. Besucher begrüßt. VfL-Kapitän Josuha Guilavogui überraschte zwei Klassen der Integrierten Gesamtschule Embsen (IGS) aus dem Landkreis Lüneburg mit einer großen Torte, teilt der VfL mit. Während des Workshops „Wir schauen hin! – Rassismus im Fußball“ kam der Franzose in den außerschulischen Lernort und nahm sich Zeit für die Schüler im Alter von 14 Jahren.

Bereits am Vormittag hatten diese sich mit den Themen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Ausgrenzung und Gewalt auseinandergesetzt. Darüber hinaus klärte der Workshop über rechte Propaganda und Symbole auf und sensibilisierte die Teilnehmer für Respekt, Fairplay und Integration im Sport wie der Gesellschaft insgesamt.

Der Besuch des Wölfe-Spielführers sorgte für viel Begeisterung bei den Teenagern, die sogleich ihre Fragen stellten. Der 28-jährige Kicker berichtete über seine Aufgaben als Kapitän, seinen Alltag als zweifacher Familienvater und wie er mit Druck im Profi-Geschäft umgeht. Außerdem erzählte Guilavogui, dass er in seiner Heimat Frankreich selbst einmal mit Rassismus konfrontiert worden sei und machte deutlich, wie wichtig er es findet, dass sich junge Menschen für Toleranz und Vielfalt einsetzen.